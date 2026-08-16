Dışişleri Bakanları'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanları'ndan İsrail'e Kınama

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Türkiye ve 7 ülke, İsrail'in Trump'ın Gazze Planı'nı reddetmesini kınadı, barış çağrısında bulundu.

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na uymayı reddetmesini kınadı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları, İsrail'in Gazze Planı'nı uygulamayı reddetmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlar, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı ile onaylanan Trump'ın Gazze Planı'nın uygulanmasını tamamlamaya yönelik yol haritasını ve Filistin Devleti'ni reddetmesini kınadı.

İsrail'in bu tutumunun Gazze Planı'nın uygulanmasını doğrudan tehlikeye attığını kaydeden Bakanlar, bunun ayrıca adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik ortak çabaları da temelden baltaladığını kaydetti.

Bakanlar, "Bu ret, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında barışın sağlanmasına yönelik çabaların engellenmesinden artık İsrail'in sorumlu olduğunu teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Filistinli gruplar tarafından kabul edilen planın Mısır, Katar, Türkiye, ABD, Gazze Yüksek Temsilcisi ve Barış Kurulu'nun kapsamlı arabuluculuk çabalarının sonucu olduğunu vurgulayan Bakanlar, söz konusu planın Gazze'nin yeniden inşası açısından "hayati bir dönüm noktası" teşkil ettiğini kaydetti.

Bakanlar, İsrail'in planı reddetmesi, engellemesi, geciktirmesi veya plana uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçtan, sahadaki durumun bozulması ve Gazze'deki savaşın sona ermesinin aksaması da dahil olmak üzere, doğrudan ve tam sorumluluk taşıdığının altını çizerek, "Bakanlar, İsrail'in Kapsamlı Plan ve Yol Haritası kapsamında öngörülen taahhütlere ve düzenlemelere tam olarak uymasını sağlamak ve uygulamak, ayrıca bunların uygulanmasının daha fazla engellenmesini önlemek için ABD'nin sürekli ve aktif katılımının önemini vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Gazze'deki ağır insani durumun giderilmesi, herkes için güvenlik ve istikrarın sağlanması, yeniden inşa ve toparlanmanın önünün açılması için söz konusu planın tam ve derhal uygulanması gerektiğini yineleyen Bakanlar, adil ve kalıcı barışın, Filistin halkının uluslararası hukuk uyarınca kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlar, tek taraflı adımlar da dahil olmak üzere Filistin devletinin kurulmasını engellemeye veya bu ihtimali ortadan kaldırmaya yönelik her türlü girişimi kesin bir şekilde reddettiklerini belirterek, "Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış, ancak iki devletli çözümün uygulanmasıyla, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uygun olarak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla sağlanabilecektir. Dolayısıyla, Filistin Devleti'ni reddetmeye veya engellemeye yönelik her türlü girişim, bölge genelinde barış, güvenlik ve istikrar umutlarını doğrudan zedelemektedir." ifadesine yer verdi.

Barış Kurulu'nun devam eden rolünün önemini vurgulayarak tüm taraflara Gazze Planı'nın uygulanması ve ikinci aşamaya geçilmesine yönelik çabalara destek verme çağrısında bulunan Bakanlar, Barış Kurulu'na da ABD'nin aktif desteği ve katılımıyla söz konusu planın bütünlüğünü korumak ve uygulanmasını engellemenin önüne geçmek amacıyla yetki alanı dahilinde "acil ve somut tedbirler" alma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanları'ndan İsrail'e Kınama - Son Dakika

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