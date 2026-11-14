Dışişleri Bakanlığı Ahıska Türklerinin sürgününün 82. yılında acıyı paylaştı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün anavatanlarından sürgün edildiği belirtilerek, "Ahıska Türklerinin yaşadığı bu büyük acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin anavatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 82. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"14 Kasım 1944 tarihinde, yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü, Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise çetin şartlara rağmen kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı bu büyük acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye, Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir."