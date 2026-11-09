Dışişleri Bakanlığı, Giza'da tren kazasında ölen 7 kişi için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Giza'da tren kazasında ölen 7 kişi için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetindeki tren kazası için taziye mesajı yayımladı. Mesajda ölenlere rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi; Ayat kentinde dün meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Giza vilayetindeki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıkça, Mısır'da meydana gelen tren kazasına ilişkin yayımlanan mesajda, kazada yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde dün meydana gelen tren kazasında 7 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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