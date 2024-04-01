Dışişleri Bakanlığı, " Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in geri çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
"Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.
İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin halkını yok etme çabası kanıtlandı - Son Dakika
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