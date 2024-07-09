Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarını lanetledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarını lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetleyerek, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini vurguladı ve İsrailli yetkililerin bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerini ifade etti. İsrail'in Han Yunus kentindeki saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

09.07.2024 23:41
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetleyerek, "Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail'in, Han Yunus kentindeki bir okula yaptığı saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son dört günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu saldırıların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de gösterdiği vurgulanan açıklamada, "İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Han Yunus kentindeki saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 25 Filistinli öldü, 53'ten fazla kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler, Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarını lanetledi - Son Dakika

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