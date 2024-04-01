Dışişleri Bakanlığı: İsrail makamlarının işlediği suçlar insanlık tarihinin en büyük barbarlıkları arasında

Dışişleri Bakanlığı: İsrail makamlarının son 6 ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
İstanbul'un Karaköy semtinde, hızlı gelen bir İETT otobüsü kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi. Yangın kısa sürede evi sararken, eşi Dilek Com içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Dilek Com'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi. Olay yerine gelen CHP belediye başkanı ve meclis üyeleri aileye baş sağlığı diledi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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