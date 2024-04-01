Dışişleri Bakanlığı: İsrail makamlarının işlediği suçlar insanlık tarihinin en büyük barbarlıkları arasında

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin halkını yok etme çabası kanıtlandı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.