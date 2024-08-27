(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Bengladeş'te yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Bakanlık açıklamasında, " Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz" denildi.
Bangladeş'te mevsimsel muson yağmurlarının etkisiyle taşan nehirlerin yol açtığı yıkıcı sel felaketinde en az 23 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'teki selde hayatını kaybedenler için bir mesaj yayımladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan Bangladeş'teki Sel Felaketi İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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