(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, 27 Ekim 2024 tarihinde Özbekistan'da yapılan Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Özbekistan'da 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen Ali Meclis seçimlerinin huzur içinde gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizden gözlemcilerin de katıldığı seçimin sonuçlarının kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı'ndan Özbekistan Seçimlerine Destek - Son Dakika
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