Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin bazı iddialarla ilgili, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'yle ilgili bazı haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"Fener Rum Patrikhanesi'nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulunan Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiğini bildirdi.

Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir." ifadesine yer verdi.