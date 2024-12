DİSK Başkanlar Kurulu, Tutuklamalara Karşı Toplandı

Güncel

ANKARA - DİSK Başkanlar Kurulu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanması gündemiyle toplandı. Toplantı öncesi konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Remzi Başkanın ve başkanlarımızın mücadelesinin, onların yaptıkları, verdikleri her mücadelenin sonuna kadar arkasında olacağız. Herkes bilsin. Bu tür haksız, hukuksuz, mesnetsiz, saldırılarla, tutuklamalarla DİSK'in Türkiye işçi mücadelesinin önünü keseceğini sananlar bilsinler ki DİSK; dün de teslim olmadı, bugün de teslim olmayacak, yarın da teslim olmayacak" dedi.

DİSK Başkanlar Kurulu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanması gündemiyle toplandı. Toplantı öncesinde DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, eski DİSK yöneticileri, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch açıklama yaptı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch, sendika temsilcilerinin ücretlerin korunması, işçilerin yaşam standartlarının savaşın ön cephelerindeki öncüler olduğunu vurguladı. Lynch, onlara yapılacak müdahalelerin işçi hareketlerini engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirileceğini kaydetti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanmasına ilişkin yaşanan süreci anlattı. İlk günden itibaren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile temasta olduğunu, önümüzdeki hafta içerisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini bildiren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Zor dönemler yaşıyoruz. Bu da bu zor günlerden dönemlerden bir tanesi. Ama hep söylediğimiz gibi en zor dönemlerde, en karanlık dönemlerde omuzu biraz düştüğünde biz omuzlarımızı yan yana verip birbirine dayayıp, omuzlarımızı kaldırıp umudu büyütmesini bilen bir örgütüz. Biz asla birbirimizden zerre kadar şüphe ya da kaygı duymadan hepimizin yaptığı her işin söylediği her sözün arkasında duran bir örgütüz. O nedenle değerli arkadaşlar, biz bugüne kadar söylediği her şeyi yapan, yaptığı her şeyin de arkasında duran, onun sonuna kadar savunan bir örgüt olduk. Bundan sonra da Remzi Başkanın ve başkanlarımızın mücadelesinin, onların yaptıkları, verdikleri her mücadelenin sonuna kadar arkasında olacağız. Herkes bilsin. Bu tür haksız, hukuksuz, mesnetsiz, saldırılarla, tutuklamalarla DİSK'in Türkiye işçi mücadelesinin önünü keseceğini sananlar bilsinler ki DİSK; dün de teslim olmadı, bugün de teslim olmayacak. Yarın da teslim olmayacak.

"Bu saldırılara verilecek en büyük cevap güçümüzü büyütmektir"

Başkanlarımızı en kısa süre içerisinde alacağız. Burada Remzi başkan koltuğunda oturacak. Yine başkanlar kurulunda örgütünün bütün toplantılarında sizler birlikte olacaksınız. Sizler birlikte olacağız. Çünkü biliyoruz ki bu tutuklamaların hedefi DİSK'in mücadelesinin örgütlenmesinin önünü kesmektir. O zaman sevgili arkadaşlar sizden tek bir isteğim var. Bu saldırılara verilecek en iyi cevap bu mücadeleyi büyütmektir. Bu saldırılara verilecek en büyük cevap güçümüzü büyütmektir. Yine DİSK'i büyütmektir. Insanca yaşayacak asgari ücret mücadelemizi büyütmektir. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet, mücadelemizi, Türkiye'nin dört bir yanına taşımaktır. Bu ülkenin dört bir yanında sadece belediyelerde değil bütün iş kolların o sendikasızlığa mahkum edilmiş milyonlarca sınıf kardeşimizi DİSK'le buluşturmaktır bu saldırılara verilecek en iyi cevap.

"Bu saldırılara hep birlikte karşı koyacağız"

Remzi başkanı gözaltında gördüğümde daha üç beş saat olmuştu gözaltına alındı. Bana ilk sorduğu şey grevler oldu arkadaşlar. Bana hiç sorduğu şey lütfen oldu. Yüreği bu örgütteydi. Iş yerlerindeydi, mücadeleydi. Onlara sahip çıkmanın emri yolu da bu mücadeleyi büyütmektir. Bu saldırılara hep birlikte yan yana omuz omuza birlik ve bütünlük içerisinde bütün olarak hep birlikte karşı koyacağız. Yan yana omuz omuza kazanacağız. Başkanlarımızı da alacağız ve hep birlikte yolumuza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Yolumuz açık olsun."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konuşmasının sonunda ilk andan beri yanlarında olan CHP'ye, İYİ Parti'ye, Yeniden Refah Partisi'ne ve DEM Parti'ye destekleri için teşekkür etti.