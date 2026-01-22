Disk Genel-İş'ten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 'Meslek Fabrikası' Tepkisi: "Halkın Olanı, Halktan Alamazsınız" - Son Dakika
Disk Genel-İş'ten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 'Meslek Fabrikası' Tepkisi: "Halkın Olanı, Halktan Alamazsınız"

22.01.2026 11:29  Güncelleme: 12:27
DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası olarak kullandığı eski DGM binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine tepki gösterdi. Şube Başkanı Ercan Gül, bu durumu halkın ortak varlıklarının gaspı olarak nitelendirerek hukuki ve demokratik mücadele edeceklerini duyurdu.

(İZMİR) - DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası olarak kullandığı eski DGM binasının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçirilmesine tepki gösterdi. Şube Başkanı Ercan Gül, "İktidar, bu alanları yeni rant kapıları haline getirmeye çalışmaktadır. Meslek Fabrikası asli sahibi olan halka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade edilene kadar hukuki ve demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkın olanı, halktan alamazsınız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek Fabrikası olarak kullanılan eski DGM binası, Egemenlik binası ve Tepecik'te bulunan eski gasilhanenin mülkiyetlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçirilmesine yönelik tepkiler sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şubesi, kurs ve eğitim hizmetlerinin verildiği Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Şube Başkanı Ercan Gül, şunları söyledi:

"Yeni rant kapıları haline getirmeye çalışıyorlar"

"Bu bina, yalnızca bir yapı değil; sendika üyelerimizin emek verdiği, binlerce kadının ve gencin meslek edinerek hayata tutunduğu kamusal bir hizmet alanıdır. Ülkeyi 23 yıldır yöneten AKP iktidarı, halkın ortak birikimi olan kamu varlıklarını bir yandan 'özelleştirme' adı altında yandaş şirketlere devrederken, diğer yandan imar politikaları ve rant düzenlemeleriyle inşaat müteahhitliğini ülkenin temel yağma alanına dönüştürmüştür. Bununla da yetinmeyen iktidar; muhalif belediyelerin elinde bulunan, halka hizmet üretilen, tarihsel ve kamusal değeri yüksek alanları yasal engeller gerekçe göstererek Vakıflar aracılığıyla gasbetmekte, bu alanları yeni rant kapıları haline getirmeye çalışmaktadır.

"Hukuka ve kamu vicdanına aykırı bir dayatmadır"

Bir hizmet kapısı kapatılmak isteniyor. Yıllardır belediyemize ait olan ve binlerce gencimize, kadınımıza meslek öğreterek onları hayata kazandıran bu yapı; İzmir halkının ortak hafızasıdır, emeğidir. Bu tesisin mülkiyetinin el değiştirmesi ve halkın kullanımından koparılması, kamu yararına açık bir darbedir. Hukuk ve kamu vicdanı yaralanmıştır. Söz konusu devir işlemi yalnızca idari bir tasarruf değil, aynı zamanda hukuka ve kamu vicdanına aykırı bir dayatmadır. Soruyoruz: Halkın malı olan bir yapı, hangi gerekçeyle halkın elinden alınmaktadır? Yıllardır süren kamusal hizmetin aksamasından doğacak zararın sorumluluğunu kim üstlenecektir? Şehrin merkezindeki bu kıymetli alanın asıl amacı dışında kullanılmasına kimler göz yummaktadır? Bu sorular cevapsız kaldıkça yapılan her işlem meşruiyetini yitirmektedir.

"Usulsüz şekilde devredilmesini asla kabul etmiyoruz"

Emeğin ve halkın hakkının savunucusu olan bir emek örgütü olarak; İzmir halkının iş kapısı, eğitim yuvası olan Halkapınar Meslek Fabrikası'nın usulsüz şekilde devredilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan dönülene, Meslek Fabrikası asli sahibi olan halka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iade edilene kadar hukuki ve demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkın olanı, halktan alamazsınız!"

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Disk Genel-İş'ten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 'Meslek Fabrikası' Tepkisi: 'Halkın Olanı, Halktan Alamazsınız'

SON DAKİKA: Disk Genel-İş'ten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 'Meslek Fabrikası' Tepkisi: "Halkın Olanı, Halktan Alamazsınız" - Son Dakika
