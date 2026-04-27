DİSK/Genel-İş: Kısmi süreli çalışma resmi verilerin çok üzerinde, 6,8 milyon kişi

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi'nin (emar) hazırladığı Esnek Çalışma: Kısmi Süreli Çalışma Raporu, Türkiye'de kısmi süreli istihdamın resmi verilerin çok ötesinde olduğunu ortaya koydu. TÜİK 2025 için 4 milyon 502 bin kişinin kısmi süreli çalıştığını açıklarken, emar haftalık çalışma saatlerini baz alarak bu sayının 6 milyon 776 bin olduğunu duyurdu. Son dört yılda yaklaşık 1,9 milyonluk artış kaydedilen kısmi süreli çalışma, özellikle kadınlar için güvencesizliğin temel biçimlerinden biri haline gelirken, kayıt dışılık hızla kurumsallaşıyor. Kadınlarda kısmi süreli çalışma oranı yüzde 28,4'e yükseldi.

Raporda, kısmi zamanlı istihdamda kayıt dışılık oranının yüzde 63,9'a ulaştığı, tam zamanlıda ise bu oranın yüzde 19,5 olduğu belirtildi. Ayrıca milyonlarca kısmi süreli işçinin asgari ücretin altında ücretlerle çalıştığına dikkat çekildi. emar'ın çalışmasına göre, 11 milyon 928 bin kişi haftalık 45 saatin üzerinde çalışıyor; bu fazla çalışma sürelerinin tam zamanlı eşdeğer istihdama dönüştürülmesi halinde yaklaşık 3 milyon 306 bin kişilik ek istihdam potansiyeli ortaya çıkıyor.

DİSK/Genel-İş Sendikası taleplerini şöyle sıraladı: Kısmi zamanlı çalışma istisnai hale getirilmeli, teşviklere son verilmeli, sosyal güvenlik hakları tam güvence altına alınmalı, kayıt dışıyla mücadele öncelikli politika olmalı, haftalık çalışma süresi 40 saate düşürülmeli, kadın istihdamında kısmi zamanlıya yönlendiren yapısal eğilimler önlenmeli ve sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.