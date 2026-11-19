Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - DİSK tarafından "Gelirde Vergide Ülkede Adalet için Emekçi Buluşmaları"nın Muğla ayağı, konfederasyon üyelerinin yanı sıra emeklilerin ve köylülerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Konfederasyon Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz. Çünkü bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor" dedi.

DİSK'in "Gelirde Vergide Ülkede Adalet için Emekçi Buluşmaları" talepleriyle düzenlediği eylemlerin 14'üncüsü Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Hayat pahalı, emek ucuz, insanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankartın ardında toplanan DİSK üyeleri, "İşçiyiz, haklıyız kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Sermayeye değil, emekçiye bütçe" sloganları attı. Mitinge çimento fabrikasına karşı mücadele veren Deştin köylüleri de katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu eylemde yaptığı konuşmada, "gelirde, vergide, ülkede adalet istediklerini" belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Bu düzenin bütün çarkları işçiden alıp, yoksuldan alıp patrona, zengine vermek için dönüyor. Bu düzen her şeyi piyasanın konusu haline getiriyor. Her şeyi paralı hale getiriyor. Emeğimizi, ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini, ormanımızı, kentlerimizi, doğamızı, ağaçlarımızı, her şeyi piyasaya açıyor, her şeyden para kazanmaya çalışıyor.

O nedenle bu mücadele bir bütün. Bir yandan emeğimize sahip çıkıyoruz, ekmeğimize sahip çıkıyoruz, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz, kentlerimize sahip çıkıyoruz. Rant yoluyla kentlerimizin yok edilmesine, ağacımızın, ormanımızın, akarsularımızın yok edilmesine karşı çıkıyoruz. Bunların hepsine sahip çıkıyoruz.

"HALKIN HABER ALMA HAKKINI ORTADAN KALDIRIYORLAR"

Bu ülkede istiyorlar ki hiç kimse itiraz etmesin, hiç kimse kafasını kaldırmasın, sesini çıkarmasın istiyorlar. O nedenle televizyonları kapatıyorlar, gazetecileri tutukluyorlar, halkın haber alma hakkını ortadan kaldırıyorlar. İşte en son Halk TV'den sonra Sözcü TV'ye de kayyum atandı. Biz biliyoruz ki halkın haber alma hakkı demokrasinin en temel kurallarından bir tanesidir. Haber alma hakkımızın olmadığı yerde, basının özgür olmadığı yerde bizlerin geleceği de olmaz. O nedenle bir kez daha haber alma hakkımıza sahip çıkıyoruz, özgür basına sahip çıkıyoruz ve özgür basın susturulamaz diyoruz.

"PATRONLAR CANI İSTEDİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ KADAR VERGİ ÖDÜYOR"

Bizi açlığa ve yoksulluğa mahkum eden bu düzen aynı zamanda yaşam hakkımızı da elimizden almaya çalışıyor. İşte çalışırken her gün ama her gün 5-6 işçi arkadaşımızı kaybettiğimiz, daha çok yakın zamanda geçtiğimiz hafta İzmir'de HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 19 işçi kardeşimizi iş cinayetine kurban verdiğimiz bu düzen, işte bu kara düzendir.

Bu ülkedeki bölüşüm krizinin son bulmasını istiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. İkincisi, vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Vergide adalet olması için anayasada yazdığı gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi kurulmalıdır. Bu ülkeyi patronundan daha çok vergi veren işçilerin ülkesi haline getirdiler. Daha ücretimizi almadan peşin peşin vergimizi ödüyoruz. Düşük belirlenen vergi dilimleri nedeniyle yıl içerisinde sürekli üst vergi dilimine çıkıp daha fazla vergi veriyoruz. Ama bu ülkede patronlar canı istediği zaman, canı istediği kadar vergi ödüyor. Bu da yetmiyor. Bir kilo domates, patates aldığımızda dolaylı vergiler ödüyoruz. O yüzden bütün vergi yükünün işçide, emekçide, emeklide, halkta olduğu bu vergi politikasının değişmesi için mücadele ediyoruz."

ANKARA'DAKİ MİTİNGE ÇAĞRI

Çerkezoğlu, 12 Aralık'ta Ankara'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin miting düzenleyeceğini belirterek, "Tüm işçilere, emekçilere, emeklilere, kadınlara, gençlere, emeğine, ekmeğine, memleketine sahip çıkan herkese bir çağrı yapıyoruz. Gelin bu adalet mücadelemizi, demokrasi çığlığımızı 12 Aralık'ta Ankara'da en güçlü bir şekilde yan yana, omuz omuza vererek ortaya koyalım" dedi.