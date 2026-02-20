DİSK'ten Emeklilere Bayram İkramiyesi Çağrısı - Son Dakika
DİSK'ten Emeklilere Bayram İkramiyesi Çağrısı

20.02.2026 14:57
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, emekli bayram ikramiyesinin en az 17 bin 519 TL olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli bayram ikramiyelerinin yıllar içinde alım gücünü kaybettiğini belirterek, "Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı korunmalı ve 2026 yılı için en az 17 bin 519 TL olmalıdır" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de emeklilerin alım gücünün giderek düştüğünü ve milyonlarca emeklinin açlık sınırının altındaki gelirlerle yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik düzenlemeleriyle emekli aylık bağlama oranlarının ve güncelleme katsayılarının düşürüldüğünü ifade eden Çerkezoğlu, emekli aylıklarının hesaplanmasında milli gelirden alınan payın azaldığını ve aylık artışlarında yalnızca resmi enflasyonun esas alınmasının emeklilerin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığını kaydetti.

"En düşük emekli aylığının alım gücü geriledi"

En düşük emekli aylığının 2026'da 20 bin liraya yükseltildiğini ancak yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün kısa sürede düştüğünü bildiren Çerkezoğlu, "Daha yılın ilk ayında en düşük emekli aylığının alım gücü 19 bin 32 liraya geriledi, emeklinin 968 lirası enflasyon karşısında eridi" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyelerinin de yıllar içinde değer kaybettiğini vurgulayan Çerkezoğlu, 2018'de bin lira olarak başlayan ikramiyenin 2025'te 4 bin liraya yükseldiğini ancak aynı dönemde asgari ücret ve enflasyon karşısında ciddi bir gerileme yaşandığını belirtti.

"2018'de emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62,4'ü düzeyindeydi"

Çerkezoğlu, TÜİK verilerine göre hesaplandığında emekli bayram ikramiyesinin en az 10 bin 307 lira, gıda enflasyonuna göre ise en az 12 bin 704 lira olması gerektiğini ifade etti. İkramiyenin asgari ücretle aynı oranda artırılması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"2018'de emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62,4'ü düzeyindeydi. Bu oran korunmuş olsaydı, emekli bayram ikramiyesi bugün en az 17 bin 519 TL olmalıydı. Emekli bayram ikramiyesi bir harçlık olmaktan çıkarılmalı, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye yükseltilmelidir"

"Emekliler sadaka değil, hakkını istiyor"

Emeklilerin yıllarca çalışarak ülke ekonomisine katkı sunduğunu dile getiren Çerkezoğlu, emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, emeklilerin sendikalaşma hakkının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, hükümete emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin artırılması çağrısında bulundu.

"Bayram ikramiyesi bir 'harçlık' olmaktan çıkarılmalı"

"Emekliler bu ülkenin yükü değil, onurudur" diyen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:"

"Yıllarca üreterek, çalışarak, vergi ödeyerek ülkenin kalkınmasına katkı sunan milyonlarca emekli sadaka değil, hakkını istemektedir. Bugün emekli aylıklarının açlık sınırının altında kalmasının da emekli bayram ikramiyelerinin bir harçlığa dönüşmesinin de sorumlusu emeklilerin örgütlenmesinin önüne türlü türlü engeller çıkaranlar, emekli sendikalarını kapatanlardır. Emeklilerin sendikalaşma hakkının önündeki engeller kaldırılmalı, emekliler kendi yaşam koşulları için söz hakkına sahip olmalıdır. Yıllardır değer kaybeden bayram ikramiyesi bir 'harçlık' olmaktan çıkarılmalı, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye yükseltilmelidir. Emekli bayram ikramiyesi 2026 yılı için en az 17 bin 519 TL olmalı"

Kaynak: ANKA

