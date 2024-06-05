DİTİB, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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DİTİB, Almanya'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı

DİTİB, Almanya\'daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Rouven L. için başsağlığı mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaparak polis memurunun ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi. Açıklamada, her dinin bu tür şiddet olaylarını reddettiği ve saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının talep edildiği belirtildi.

05.06.2024 12:51
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'nın Mannheim kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastenede hayatını kaybeden polis memuru Rouven L. için başsağlığı mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Mannheim'da 31 Mayıs'ta düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Genç polis memuru Rouven L'nin ailesinin acılarının derinden paylaşıldığı belirtilen açıklamada, polisin ailesine, mesai arkadaşlarına ve tüm sevenlerine Yüce Allah'tan dayanma gücü ve sabır dilendi.

Açıklamada, "DİTİB teşkilatı olarak bizler de saldırganı ve bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, kime veya neye yönelik yapılırsa yapılsın, şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hiçbir dinin bu tür menfur olayları desteklemeyeceği vurgulanan açıklamada, her dinin toplumsal barış ortamını gölgeleyen bu tür olayları reddedeceğinin bilindiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnançlarımız, düşüncelerimiz, ırklarımız, dünya görüşümüz, hayat felsefemiz farklı olsa da hepimiz bu dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın bir vatandaşıyız. Tüm bu farklılıklarımıza rağmen hepimiz insanlık ortak paydasında eşitiz. Bu menfur ve vahşi eylem, insanı insan yapan tüm değerlere aykırıdır ve hiçbir durumda mazur görülemez. Kırk yıldır insanların ve toplumların refah ve huzurunu daima gözeten bir kurum olarak, barış ve gelecek adına, bir daha bu tür olayların yaşanmaması temenni ediyoruz. Benzer saldırıların bir daha yaşanmaması için saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz. Müslümanlar olarak ?adalet, ?iyilik, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, yardımseverlik ve dayanışma gibi temel prensipler doğrultusunda bir gelecek için hep birlikte dua ediyoruz."

Mannheim'da 31 Mayıs'ta mitingde düzenlenen bıçaklı saldırıda İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenbergerg de dahil olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda yaralanan 29 yaşındaki polis memuru Rouven L, 2 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Mannheim, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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