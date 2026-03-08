Diyadin'de Kamyonet Kara Saplandı, 4 Kişi Kurtarıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoldan çıkarak kara saplanan kamyonet ile içindeki 2'si çocuk 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Taşlıçay-Diyadin kara yolunda rutin devriye faaliyeti yapan AFAD, jandarma, emniyet ve Karayolları ekipleri, İpek Geçidi mevkisinde bir kamyonetin yoldan çıkıp kara saplandığını fark etti.

Olaya müdahale eden ekipler, Iğdır'dan gelen ve içinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyoneti saplandığı yerden kurtardı.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan araç, daha sonra yoluna devam etti.