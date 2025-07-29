Diyaliz Hastalarına Stres Yönetimi Eğitimi

Türk Böbrek Vakfı tarafından diyaliz hastalarına yönelik yürütülen duygu durum ve stres yönetimi programının ilki Tekirdağ'da başladı.

Kapaklı ilçesindeki Türk Böbrek Vakfı Kadriye Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi'nde, Vakıf Başkanı Timur Erk'in katılımıyla diyaliz hastalarına yönelik duygu durum ve stres yönetimi eğitimi düzenlendi.

Programda oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal'ın katılımıyla diyaliz hastalarının zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla nefes egzersizleri yapıldı.

Şenkal, egzersiz sonrası yaptığı açıklamada, diyaliz hastalarının fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Zihinsel sağlığın her şeyden önemli olduğunu anlatan Şenkal, "Diyaliz süreci zorlayıcı, bu nedenle duygu durum yönetimiyle hastaların yaşam motivasyonu artırılabilir." dedi.

Programın ilk uygulamasının Kapaklı'da yapıldığını belirten Şenkal, çalışmayı diğer merkezlerde de sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

Vakıf Başkanı Timur Erk ise Kapaklı'daki merkezin "Sağlıkta Kalite Standartları" (SKS) çerçevesinde Türkiye'nin en yüksek puanlı diyaliz merkezi olduğunu belirterek, bu nedenle ilk uygulamanın burada yapılmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Merkez Müdürü Mustafa Akarslan da uygulamanın hastalar için çok faydalı olduğuna dikkati çekerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin de katıldı.