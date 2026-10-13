Diyanet Başkanı Arpaguş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığına seçilen Grabus'u kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanlığına seçilen Nedzad Grabus'u tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Grabus'a yeni görevinde başarı diledi.

Bosna Hersek'in tarihi tecrübesi, manevi birikimi ve İslam geleneğinin yaşatılmasında önemli bir yere sahip olan İslam Birliği'nin, Grabus'un liderliğinde de toplumun dini ihtiyaçlarına cevap veren, ilim ve irfanı önceleyen, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğine inandığını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar Bosna Hersek Müslümanlarına rehberlik eden ve İslam Birliği'nin kurumsal yapısına katkı sunan Sayın Hüseyin Efendi Kavazoviç'e hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve huzur diliyorum. Türkiye ile Bosna Hersek arasında asırlara dayanan gönül bağlarının, ortak tarihimizin ve müşterek manevi değerlerimizin yeni dönemde de karşılıklı anlayış ve işbirliğiyle daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Sayın Prof. Dr. Nedzad Grabus'a yeni görevinde muvaffakiyetler diliyor, seçiminin Bosna Hersek Müslümanları başta olmak üzere tüm İslam alemi için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."