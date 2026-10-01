Diyanet Başkanı Arpaguş, Camiler Haftası temasını 'Cami ve sosyal hayat' belirledi - Son Dakika
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Diyanet Başkanı Arpaguş, Camiler Haftası temasını 'Cami ve sosyal hayat' belirledi

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Diyanet Başkanı Arpaguş, Camiler Haftası temasını \'Cami ve sosyal hayat\' belirledi
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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasını 'Cami ve sosyal hayat' olarak açıkladı. Arpaguş, camilerin ibadet mekanı olmanın yanında birlik, dostluk, sosyalleşme ve sosyal sorumluluk merkezi olduğunu belirtti.

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasını 'Cami ve sosyal hayat' olarak belirlediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Arpaguş, bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasını 'Cami ve Sosyal Hayat' olarak belirlediklerini söyledi. Arpaguş, camilerin inancın en görkemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Her bir cami, bir ibadet mekanı olmanın yanında, bir istikamet pusulasıdır. Bir tevhit nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, gönülleri kaynaştıran ülfet ve muhabbet mekanıdır. Bu yönüyle camiler, sahip oldukları manevi atmosferin de etkisiyle, tarih boyunca sosyalleşmenin en güçlü zemini olmuştur. Bu kutlu mekanlar, Müslümanların ruhunu ilim, irfan ve hikmetle beslemiş; onlara İslam'ın ufkuyla hayata bakmayı öğretmiş ve aynı zamanda kulun rabbiyle irtibatına bir derinlik ve süreklilik kazandırmıştır" dedi.

Arpaguş, camilerin sosyal sorumluluk açısından da önemli fonksiyonlar icra ettiğini belirterek, "Yoksulların gözetilmesi, yetimlerin ve kimsesizlerin himaye edilmesi gibi sorumluluklar, camilerin topluma kazandırdığı ruh ile hayat bulmuştur. Bilhassa merkezi konumdaki camilerin müştemilatında kurulan imarethaneler, şifahaneler, yetimhaneler ve vakıflar, bu müstesna mekanların söz konusu fonksiyonunu belirgin bir şekilde öne çıkarmıştır. Bir düğünün sevinci, bir cenazenin hüznü, bir hastanın duası ve bir yoksulun umudu, daima camilerin çevresinde toplumsal bir karşılık bulmuştur. Bu itibarla camiler, İslam medeniyetinin insanı kuşatan ve hayatı bütüncül bir şekilde ele alan yaklaşımının da en bariz sembolü olmuştur. İnancı ahlaka, ibadeti bilince, kulluğu sorumluluğa, bilgiyi amele ve toplumsal faydaya dönüştüren yönüyle camiler, bütün bir hayatın ulvi bir gaye üzere yaşanmasına önemli katkılar sunmuştur, sunmaya da devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, camilerimizin bu rolünü daha da güçlendirmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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