Diyanet Burslarına 10 bin 76 uluslararası öğrenci başvurdu

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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için verilen "Diyanet Bursları"na 107 ülkeden 10 bin 76 öğrenci başvuruda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye'deki bazı ilahiyat fakültelerinin işbirliğiyle yürütülen uluslararası Anadolu imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve ilahiyat lisansüstü programlarına yurt dışından kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru süreci tamamlandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak burs programına 107 ülkeden toplam 10 bin 76 aday öğrenci başvuru yaptı.

TDV yetkililerince yapılacak ön değerlendirmelerden sonra başvuruda bulunan aday öğrenciler, yazılı sınava ve mülakata tabi tutulacak.

Mülakat heyetlerince ilgili ülkelerde yapılacak yazılı sınav ve sözlü mülakatlardan sonra Diyanet Bursları'ndan faydalanmaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek.