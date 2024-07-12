Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Zaferi'ni Anlattı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizler, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan selalar eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik." dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "15 Temmuz: Milletimizin Destansı Zaferi" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Allah'ın yardımı, devletin dirayeti, milletin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde edilen 15 Temmuz zaferinin 8. yıl dönümü olduğunu anımsatan Erbaş, "Bizler, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan selalar eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 15 Temmuz'da vatan ve millet üzerinde oynanmak istenen kirli oyunların hep birlikte boşa çıkarıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Suret-i haktan görünerek vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir."

"Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyelim"

FETÖ'nün İslam'ın en temel kavramlarını kendi çıkarları için kullandığını belirten Erbaş, "FETÖ, gençlerimizi ailelerinden koparmak, kalplerinden vatan sevgisini, millet olma şuurunu, ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur." dedi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'e yönelik gerçekleşen Kerbela olayını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Cennet vatanımızda gözü olanlar, aramıza nifak tohumu ekerek muhabbetimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de hain emellerinden vazgeçmiş değildir. Bunlar dahili ve harici olarak her zaman mevcuttur. O halde, bu hain tuzaklara bir daha düşmemek için sahih dini bilgiyi, ehil ve güvenilir kişilerden öğrenmeye gayret gösterelim. Göz nuru çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi Kur'an ve sünnet ışığında sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimiyle buluşturalım. Çocuklarımızı öyle yetiştirelim ki fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere, ümmet coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olalım. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyelim."

Başta Hazreti Hüseyin ve ehlibeyti Mustafa olmak üzere, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan bugüne din, vatan ve mukaddesat uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlık, sıhhat ve afiyet temennisinde bulunan Erbaş, Filistin ve Gazze için dua etti.