Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulme dikkat çekti

Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulme ilişkin, "Bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve bu zulmün, soykırımın, katliamın durması için her türlü çağrıyı ilk günden itibaren yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının emekli personeli için düzenlediği iftar programında, emekli hocaların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar millete rehberlik yaptığını belirtti.

Emekli personelden en büyük beklentilerinin kürsülerde, minberlerde birikim ve bilgilerini paylaşmaları olduğunu vurgulayan Erbaş, "Pek çok hocamızı biliyorum mahallelerinin camilerinde milletimizi aydınlatmaya devam ediyor. Biz diyoruz ki hocanın emeklisi olmaz. Hoca son nefesine kadar hocalığına devam eder." diye konuştu.

Ramazan Bayramı namazında tüm camilerde "Ailece Bayram Namazında Buluşalım" programını yapacaklarını belirten Erbaş, müftülüklere bu konuda yazı gönderdiklerini bildirdi.

"Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle yapmamız lazım"

Erbaş, bayram namazında mazlumlara dua edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gazze, Filistin yanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum, mağdur, garip gureba insanlar var. Onlara dua etmemiz lazım. Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle yapmamız lazım. Bunları da yapamazsak kalbimizle buğzetmemiz lazım. Elimizden yardım yapmak geliyor. Keşke daha ötesini yapmak gelse de onu yapsak. Bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve bu zulmün, soykırımın, katliamın durması için her türlü çağrıyı ilk günden itibaren yapmaya gayret ediyoruz."

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da katıldı.