Erbaş: Çocukları Faydalı Nesil Olarak Yetiştirmek Zorundayız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erbaş: Çocukları Faydalı Nesil Olarak Yetiştirmek Zorundayız

Erbaş: Çocukları Faydalı Nesil Olarak Yetiştirmek Zorundayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı hutbesi verdi. Erbaş, ilim ve eğitimin önemine vurgu yaparak, çocukların ve gençlerin faydalı bir nesil olarak yetiştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

06.09.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı hutbesinde, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Erbaş, Yalova'da açılışını yaptığı Hz. Ali Camisi'nde "İlim ve Eğitim Ahlakla Yücelir" konulu hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

İslam'ın, kadın erkek her Müslümana ilim tahsil etmeyi asli bir vazife olarak yüklediğini belirten Erbaş, "Cenabıhak, 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku' buyurmuş, Allah adına ve O'nun rızası doğrultusunda okuyup öğrenmeyi bizlere emretmiştir. Sevgili Peygamber'imiz, ilim yolunda olanları övmüş, fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınmıştır. Zira insan, kendini, Rabb'ini ve çevresini ilimle tanır. Yaratılış gayesini bilgiyle öğrenir. Ahlak ve fazileti, iyilik ve takvayı eğitimle kuşanır. Hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan hikmetle ayırır." diye konuştu.

Erbaş, Allah'ın en güzel isimlerinden birinin "el-Alim" olduğunu vurguladı.

Allah'ın, ilmin bizatihi kaynağı, verdiği akıl, indirdiği kitaplar ve gönderdiği peygamberlerle insanlara bilmediklerini öğreten olduğunu dile getiren Erbaş, "Dolayısıyla ilim vahiyle yoğrulur, nebevi ahlakla süslenir, insanlığın hayrına kullanılırsa gerçek anlamına kavuşur. Kişiyi dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ebedi nimetlere ulaştırır." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlik, Allah Resulü'nün övdüğü bir meslektir"

Erbaş, hakikati öğrenen ve öğreten konumunda olan müminin, Kur'an ile aklı, sünnet ile hayatı, İslam ile insanlığı buluşturabildiği ölçüde sorumluluğunu yerine getireceğini anlattı.

İlim ve eğitimin önemine işaret eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlmin ve eğitimin, talim ve terbiyenin amacı; güzel ahlaktır, salih ameldir, iyi insan yetiştirmektir, topluma ve insanlığa faydalı olmaktır, herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmektir. Şayet, ilim ve eğitim irfanla buluşur, ahlakla yücelirse kötüler ve kötülükler toplumda yer bulamaz. Şiddetin yerine şefkat, nefretin yerine merhamet hakim olur. İlim ve eğitim, bilim ve teknoloji şahsi çıkar ve ihtiraslar için kullanılır ise insani ve ahlaki değerler hiçe sayılır. Bugün Gazze'de ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi korkunç silahlar ve bombalarla benzeri görülmemiş soykırım ve katliamlar yaşanır."

Prof. Dr. Erbaş, yeni eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağını hatırlatarak, okulların çocukların kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Öğretmenlerin ise çocukları ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgiyle buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetler olduğunu söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik, Allah Resulü'nün övdüğü bir meslektir. Nitekim Peygamber Efendi'miz, 'Ben bir öğretmen olarak gönderildim' hadisiyle, öğretmenliğin önemini bizlere hatırlatmıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi milletine ve insanlığa faydalı bir nesil olarak yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur. Geliniz, göz aydınlığı yavrularımızın akademik başarıları için çaba gösterdiğimiz gibi ebedi kurtuluşları için de gayret edelim. Unutmayalım ki zamanın şartlarına göre iyi bir eğitim almış, güzel ahlakla yetiştirilmiş bir nesil en büyük kazancımız, en sarsılmaz gücümüz olacaktır. Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız eğitim öğretime başlıyor. Bu sene, 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu, ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kur'an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Güncel, yalova, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş: Çocukları Faydalı Nesil Olarak Yetiştirmek Zorundayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:51:12. #1.13#
SON DAKİKA: Erbaş: Çocukları Faydalı Nesil Olarak Yetiştirmek Zorundayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement