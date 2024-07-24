Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da okla yaralanan imamı aradı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da okla yaralanan Necattin Camisi'nin imamı Dursun Kuru'yu arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Bağcılar Müftülüğümüze bağlı Necattin Camisi'nde görevli imam hatibimiz Dursun Kuru hocamızı hedef alan saldırının ardından kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hocamıza Rabb'imizden acil şifalar diliyor, yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum."