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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı ve cemaate yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı ve cemaate yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadığını belirtti. Erbaş, saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıya uğrayanlara acil şifalar diledi ve cami cemaatine geçmiş olsun dileklerini iletti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak saldırının takipçisi olacaklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı ve cemaate yapılan saldırıyı kınadı
08.01.2024 - 21:51,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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