Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı ve cemaate yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.