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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle görüştü - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da bulunarak 2024 yılı hac ve umre organizasyonuyla ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Medine'de Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle bir araya geldi. Erbaş, ibadetlerin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapıldığını vurgulayarak, her yıl Türkiye'den 90 bine yakın kişinin hac için Medine'ye geldiğini ve diğer ülkelerle birlikte toplamda 3 milyon Müslüman'ın Allah'ın rızasını kazanmak için Mekke ve Medine'ye geldiğini ifade etti. Erbaş ayrıca, hac ve umrenin bir irşat vesilesi olduğunu ve Allah'ın misafirlerine hizmet etmenin en büyük ibadetlerden biri olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine\'de hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle görüştü
04.01.2024 - 19:15,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle görüştü.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı hac ve umre organizasyonu ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'dan bulunan Erbaş, Medine'de Diyanet İşleri Başkanlığı hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle bir araya geldi.

İbadetlerin Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapıldığını hatırlatan Erbaş, "Her yıl Türkiye'den 90 bine yakın kardeşimiz hac için buraya geliyor. Diğer ülkeleri kattığımız zaman her yıl 3 milyon civarında Müslüman, Medine'ye ve Mekke'ye Allah'ın rızasını kazanmaya geliyor." ifadelerini kullandı.

Başkanlık için hac ve umrenin bir irşat vesilesi olduğunu belirten Erbaş, "Allah'ın misafirlerine hizmet etmek, en büyük ibadetlerden birisidir. Hangi makamda olursak olalım, hangi unvanla burada bulunuyor olursak olalım, yaptığımız her iş ve hizmet bizim için bir ibadettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de hac ve umre koordinasyon ekip başkanları ve din görevlileriyle görüştü - Son Dakika
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