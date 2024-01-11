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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de gençlerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nda başarılı olan gençlerle Mekke'de buluştu. Erbaş, gençlere hitap ederek Kur'an-ı Kerim'in insanları aydınlığa çıkarmak için indiğini ve İslam medeniyetinin temel unsurlarını anlattı. Ayrıca, Müslümanların Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı ve zulüm altındaki mazlumlar için dua etmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke\'de gençlerle bir araya geldi
11.01.2024 - 10:31,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de gençlerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Uluslararası Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması'nda başarılı olan ve başkanlığın misafiri olarak umre yapmak üzere Mekke'de bulunan Türkiye, KKTC ve 9 Balkan ülkesinden 310 gençle buluştu.

Burada gençlere hitap eden Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indiğini anlattı; bütün insanlığın, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in insanlığa kazandırdığı değerlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

İslam medeniyetinin en temel unsuru olan okumak, yazmak, ilim, irfan, öğrenmek, öğretmek konularının ilk ayetlerde yer aldığını hatırlatan Erbaş, "Bu ne demektir? Bu medeniyetin mensuplarının elinden kitap, kalem eksik olmayacak demektir. Kitap ve kaleme, kütüphaneye sahip olduğumuz asırlarda biz hep dünyaya yön vermişiz. Ecdadımız, Müslüman alimler her zaman o karanlığı, o cehaleti ortadan kaldırmak için Mekke'den Medine'ye, Medine'nin binlerce kilometre uzaklarına giderek İslam'ın cihanı, bütün insanlığı aydınlatan hayat veren değerlerini anlatmışlar." ifadelerini kullandı.

"Atalarının yaşadığı katliamı bugün Müslümanlara yapıyorlar"

Tarihte, Kudüs'te Romalıların, Haçlıların zulümler yaptığını, Müslümanların ise oradaki zulmü ortadan kaldırarak Kudüs'ü barış yurdu haline getirdiğini anlatan Erbaş, bugün de Romalıların torunlarının sadece Gazze'de değil, dünyanın her yerinde gözlerini kırpmadan bebek, çocuk demeden insanları katlettiklerini ifade etti.

Erbaş, "O katliamı Romalılar, Romalıların torunları onlara yaptılar, fakat Gazzeli bebeklerden, Gazzeli kadınlardan, Gazzeli, Filistinli masumlardan sanki intikam alırcasına aynı katliamı, kendi atalarının yaşadığı katliamı bugün onlar Müslümanlara yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Müslümanların, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Erbaş, Hazreti Peygamber'in Mekke'de şirkle, sömürüyle, faizle, ırkçılıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Gençlerden anne babalarına, büyüklerine, kardeşlerine, hastalara, dertlilere dua etmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş; Filistin, Doğu Türkistan, Hindistan, Irak ve Suriye'de zulüm altındaki mazlumlar için dua etmelerini istedi.

Kaynak: AA
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