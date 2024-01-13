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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in taziye evini ziyaret etti. Şehit ailesiyle görüşen Erbaş ve Vali Aksoy, başsağlığı diledi ve dua etti. Şehit Evcin'in cenazesi yarın Alpu ilçesinde defnedilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit ailesini ziyaret etti
13.01.2024 - 14:08,
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ERBAŞ'TAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in taziye evini ziyaret etti. Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle görüşen Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua ederek başsağlığı diledi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, ziyarette, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" diye konuştu.

Baba Nazif Evcin ise Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerinizi bağışlasın, Allah'a emanet olun" dedi.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi, yarın öğlende Reşadiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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