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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaşamkent Hz. Aişe 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi açılışlarına katıldı.

Erbaş, Kur'an kursu açılışı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm illerinde 211 bini aşkın 4-6 yaş Kur'an kursunun olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 4-6 yaş Kur'an kurslarındaki 1,5 milyona yakın çocuğa eğitim verildiğini bildiren Erbaş, çocuklara temel dini ve manevi değerleri öğrettiklerini ifade etti.

Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kursu açılışını gerçekleştirdikten sonra 8 sınıflık kursu ziyaret etti.

Daha sonra Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Erbaş, İslam medeniyetinin en büyük değerlerinin gençler olduğunu vurguladı.

Gençlik merkezleri açmaya gayret ettiklerini belirten Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu ana kadar 525 gençlik merkezi, 589 okuma salonu, 61 Diyanet genç ofis olmak üzere toplam 1175 Diyanet gençlik hizmet mekanımız var. Ayrıca 1723 manevi danışman hocamız gençlerimize yurtlarda, kitap evlerinde, okuma salonlarında hizmet ediyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gençlere yönelik izcilik çalışmalarına da katkı sağladıklarını dile getiren Erbaş, "Şu ana kadar 1344 Diyanet izci lideri yetiştirdik. İmamlarımızdan, müezzinlerimizden, vaizlerimizden hatta müftülerimizden izci lideri olan hocalarımız var." diye konuştu.

Gençlik merkezini ziyaret eden Erbaş, burada gençlerle sohbet etti.

Açılış programlarına Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.