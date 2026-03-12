Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bulgaristan'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
12.03.2026 23:10
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bu kutlu ayda bu güzel iftar sofrasının birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği işbirliğinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir otelde iftar programı düzenledi.

İftar programına, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Bulgaristanlı siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletti.

Ramazanı ve yaklaşan bayramı kutlayan Arpaguş, "Bu kutlu ayda bu güzel iftar sofrasının birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kutlu ayda bize gönderilen yüce kitabımız, bizlere insanlığı, barışı ve huzuru, yeryüzünün imarını, insanların birlik, beraberlik ve kardeşliğini tavsiye eder. Hayatımıza yön veren ve bize rehberlik eden bu aziz kitap, bu yüce kitap bu kutlu ayda bizlere emanet edilmiştir. Onun için bizler bu kutlu ayda bu kitabı tekrar tekrar okuyarak, onu düşünerek, onu anlamaya çalışarak hayatımıza yön veririz."

Büyükelçi Uyanık da ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Oruç ve ibadet ayı olan ramazan aynı zamanda insanlık olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmemiz için de hayırlı bir aydır." dedi.

Balkanlar'da komşuluk ilişkilerinin tarih boyunca büyük önem taşıdığını vurgulayan Uyanık, Mevlana'nın "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir." sözünün bu coğrafyada anlam bulduğunu dile getirdi.

Uyanık, Balkanlar'daki en büyük Türk nüfusa ev sahipliği yapan Bulgaristan'ın bölgedeki birlikte yaşama kültürüne katkı sağladığını söyleyerek, "Biz Türkiye olarak Balkanlar'da komşu bölgelerimizle işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Kendi güvenlik ve refahımızı dostlarımızın refah ve güvenliğinden ayrı tutmuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
