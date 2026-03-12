Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü paylaşımı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, İstiklal Marşı'nın sarsılmaz bir imanın ve istiklalin ebedi nişanesi olduğunu belirtti.

Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre Arpaguş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde bu mukaddes eseri kaleme alan merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anan Arpaguş, "İstiklal Marşı'mız, sarsılmaz bir imanın ve istiklalimizin ebedi nişanesidir. Bu vesileyle vatanımızın bekası için can veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.