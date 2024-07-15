Diyanet İşleri Başkanı: Doğru dini bilgiyle toplumu ayrıştırmaya yönelik faaliyetlere karşı mücadele ediyoruz

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın, yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumu ayrıştırmaya yönelik faaliyetlerle mücadele ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki toplumun tüm katmanları doğru dini bilgiyle buluşturulduğunda FETÖ ve benzeri din istismarcısı yapılar kendilerine bir daha zemin bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yayımladığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajında, "kirli emellerini" İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen terör şebekesinin, vatana, varlığa, birliğe, kardeşliğe, istiklal ve istikbale kastettiğini, ancak aziz milletin, bu ihanete boyun eğmediğini, istiklal ve istikbalini müdafaa için gövdesini tanklara ve namlulara siper ettiğini kaydetti.

Aziz milletin, tarih boyunca nice zorlukların üstesinden geldiği gibi 15 Temmuz 2016'da da büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla hareket ederek, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle meydanlara çıkıp asil bir direnişle hainlerin emellerini boşa çıkardığını anlatan Erbaş, "Neticede Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve milletimizin cesaretiyle, FETÖ'nün hain darbe girişimi, dünyaya örnek mücadeleyle bertaraf edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, yıllardır Türkiye ve İslam coğrafyasında İslam'ı istismar eden "karanlık" yapının, din konusundaki cehalet ya da yanlış bilginin telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabildiğini gösterdiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı güvende olabilmek için İslam'ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, Müslümanlar için ihmal edilemez bir görevdir."

Dini kendi kirli emelleri doğrultusunda kullananlara karşı alınacak en önemli tedbirin, inancı milletin her ferdine, özellikle çocuk ve gençlere en güzel şekilde öğretmek olduğunu vurgulayan Erbaş, Başkanlığın, yanlış bilgilerle dini kavram ve değerler üzerinden toplumu ayrıştırmaya yönelik bütün faaliyetlere karşı titizlikle mücadele ettiğine dikkati çekti.

Erbaş, "İnanıyoruz ki toplumun tüm katmanları doğru dini bilgiyle buluşturulduğunda, FETÖ ve benzeri din istismarcısı yapılar kendilerine bir daha zemin bulamayacaktır." ifadesine yer verdi.