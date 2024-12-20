Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat etti Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

20.12.2024 19:47
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, hutbede, Devlet-i Aliyye tarih sahnesinden çekildiğinden bu yana dünyanın, güçlünün zayıf olanı ezdiği bir yer haline geldiğini ifade etti.

Filistin ve Gazze'de yaşanan katliamların, insanlığın merhametten ne denli uzaklaştığını ve karanlık bir çağdan geçtiğini gözler önüne serdiğine dikkati çeken Erbaş, dünyanın bir inkılap ve insanlığın yeni bir çağın kapılarını açacak fatihler beklediğini aktardı.

Erbaş, iman ve azimle yeryüzünün merhamete dönüşüne rehberlik etme zamanı olduğunu belirterek, "Bilgi ve hikmetle yeni bir medeniyet inşa etme zamanıdır. İslam medeniyetinin unutulmuş yönlerini ihya etme zamanıdır. Kötülüklerle kuşatılan bu çağı umut, dua ve gayretle çalışarak iyiliklerle buluşturma zamanıdır. Yüce Rabbimizin 'İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın' emrini en titiz bir şekilde yerine getirme zamanıdır. İnanıyorum ki böyle bir dönemde Müslümanlar, insanlığa inşirah getirecek bir nefes, bir fikir, bir yol, bir ufuk ortaya koyduklarında bütün dünyada karşılık bulacaktır. İslam'ın şaşmaz hakikatleri, adaleti, şefkati ve merhameti, tüm insanlığa ab-ı hayat olacaktır inşallah." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zulmün ebedi olarak devam etmediğini dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Hak gelmiş, batıl zail olmuştur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Biz, bu galibiyet ve mağlubiyet günlerini insanlar arasında döndürür dururuz. Allah, gerçekten iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler/şehitler edinmek için böyle yapar. Yoksa Allah, zalimleri sevmez' buyurmaktadır. Hiç şüphesiz, içinden geçtiğimiz bu dönüşümün neticesinde yine Müslümanlar kazanacak ve yeryüzünde İslam'ın sedası yankılanmaya devam edecektir inşallah. Çünkü İstanbul'un fethini müjdeleyen Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam Efendimiz, 'İslam yücedir ve ondan yüce hiçbir şey yoktur' buyurmaktadır. Evet, İslam üstündür ve Müslümanlar mutlaka galip gelecektir."

-"Kendi sembollerinin yerine başkalarının sembollerini benimseyen milletler ayakta duramazlar"

Vatandaşlara yeni yıl kutlamalarına ilişkin çağrıda bulunan Erbaş, "Milletleri güçlü kılan, onları emin adımlarla geleceğe taşıyan temel unsur milli ve manevi değerlerine bağlı kalmalarıdır. Kendi değerlerinin yerine başkalarının değerlerini, kendi sembollerinin yerine başkalarının sembollerini benimseyen milletler ayakta duramazlar. Kendi medeniyetini unutup yabancı kültürlerin etkisi altına giren toplumlar tarihlerini, dillerini, dinlerini ve kimliklerini kaybederler." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in "Kim bir kavme benzerse o da onlardandır." uyarısı yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu uyarı hepimiz için önem arz etmektedir. Bu sebepledir ki, dinimiz ve medeniyetimizle hiçbir bağı olmayan, İslam dışı geleneklerden kalan figürlere özenmek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi davranmak, inancımıza aykırıdır, yanlıştır. İşin en mantıksız tarafı ise insanları hak ve hakikate davet eden bir Peygamberin doğumu, onun getirdiği değerlere aykırı olarak bazı aslı, esası olmayan isimlendirmeler bağlamında kutlanmak istenmesidir. Dolayısıyla helal haram ölçülerine riayet edilmeyen ve mahremiyet sınırlarını aşan her türlü eğlence ve davranış, inancımıza aykırıdır, günahtır. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun, masumları katledenlere destek verenlerin sattıkları ürünlerle hediyeleşmek, Gazze şehitleri ve bu toprakları bize vatan kılan bütün şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kadar ağır bir vebaldir. Şu hususu da asla unutmayalım ki, kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren kumarı, aile ve toplumu temelinden sarsan zinayı, eşcinselliği, aklı ve iradeyi devre dışı bırakan uyuşturucu maddeleri, mutsuzluktan başka getirisi olmayan piyango ve diğer şans oyunları gibi haramları, yılbaşı kutlamaları da dahil hiçbir eğlence ve kutlama helal ve meşru hale getiremez."

-"Dinimizde asla yeri olmayan batıl inançlardan ailemizi, gençlerimizi koruyalım"

Erbaş, Müslümanların, değerleri ve inançlarıyla uyuşmayan yanlışlara düşmelerinin nedeninin, dünyevileşme ve ilahi ölçülerden uzaklaşmalarından kaynaklandığını ifade ederek, "Sevgili Peygamberimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır, 'İçinizden öyleleri olacak ki, önceki kavimlerin adetlerini karış karış, arşın arşın takip edecekler. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler bile peşlerinden oraya girecekler.' Öyleyse aziz kardeşlerim, bizi biz yapan ve bizi ayakta tutan değerlerimize sımsıkı sarılalım. Dinimizde asla yeri olmayan batıl inançlardan, yanlış tutum ve davranışlardan kendimizi, ailemizi, gençlerimizi koruyalım. Unutmayalım ki, Allah ve Resulüne her haliyle tabi olanlar dünyada huzura, ahirette de ebedi kurtuluşa ulaşacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat etti Açıklaması - Son Dakika

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