Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Naim ile görüştü

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi temaslarda bulunmak üzere gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde eşlik eden Erbaş, Malezya Din İşleri Bakanı Dato' Setia Naim ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine değinen Erbaş, "Diyanet hizmetleri, din eğitimi, İslam karşıtlığına karşı mücadele, zalim işgalcilere karşı Filistin ve Gazze'ye destek olma konularında işbirliği çalışmalarımızı görüştük. Hem ülkemiz hem de Malezya için hayırlar getirmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.