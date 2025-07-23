Diyanet'ten Orman Yangınına Başsağlığı Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajları yayımladı.

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Seyitgazi'de meydana gelen orman yangınında, alevlerle mücadele ederken şehit olan orman çalışanı ve AKUT gönüllüsü kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Şehit olan kardeşlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yüce Rabb'imiz, devam eden yangınların bir an evvel sona ermesini nasip eylesin; fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm kardeşlerimizi muhafaza buyursun."