Diyanet İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bir Audi A8 aracını iade etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bir Audi A8 aracını iade etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bir Audi A8 aracını iade etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, makam araçları ve lüks otellerde yapılan toplantılarla eleştirilmesinin ardından iktidarın açıkladığı tasarruf tedbirlerine uyarak bir Audi A8 aracını iade ettiğini duyurdu. Başkanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında bir dizi tedbir alacaklarını açıkladı ve bu tedbirler arasında eğitimlerin çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi, demirbaş eşya ve kırtasiye alımlarının sınırlanması, yurt dışı programlarının iptal edilmesi gibi önlemler yer aldı.

17.05.2024 12:28
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(ANKARA) - Makam araçları ve lüks otellerde yaptığı toplantılarla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, iktidarın açıkladığı tasarruf tedbirlerinin ardından "başkanlık hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 aracını iade ettiğini" bildirdi.

Uzun zamandır çok sayıda makam araçları, lüks otellerde toplantılar ve yüksek bütçesi nedeniyle kamuoyunda tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, başkanlığın aldığı tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

"ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDA ALIMLAR YAPILMAYACAKTIR"

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında bir Audi A8 aracını iade etti - Son Dakika

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