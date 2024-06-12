Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı: Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürmeyin - Son Dakika
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Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı: Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürmeyin

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Diyanet, Kabe'de tavaf sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan ve yakınlarını görüntülü arayarak konuşan hacı adaylarını uyardı. Yapılan açıklamada "Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir" ifadeleri yer aldı.

12.06.2024 10:33
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kabe tavafları sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan, fotoğraf çektiren hacı adaylarını uyararak, "Ravza'yı ve Kabe'yi, fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir" uyarısında bulundu.

YAKINLARINI GÖRÜNTÜLÜ ARIYORLAR

Mekke'de hacı adayları Kurban Bayramı'na sayılı günler kala günlerini, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor. Bazı hacı adaylarının yakınlarını görüntülü arayarak veya sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak tavaf yapmaları dikkati çekiyor.

"BAZI KARDEŞLERİMİZ ÖLÇÜYÜ KAÇIRABİLİYOR"

Medine İrşad Fetva Koordinatörü Mustafa Bilgiç haccı baştan sona önemli bir ibadet olarak nitelendirdi. Hacda Allah'ın Kur'an'da, Hazreti Muhammed'in hadislerinde buyurduklarının hareketlerle ifadelerinin gerçekleştiğini ifade eden Bilgiç, "Hac ibadetlerinde bazı kardeşlerimiz özellikle Ravza'da ve Kabe'yi tavaf ederken cep telefonlarını kullanarak ölçüyü kaçırabiliyor. Çünkü Kabe'yi tavaf ederken tıpkı namazdaymış gibi ibadet halindeyiz. İbadet halindeyken memleketimizdeki sevdiklerimizi kendi ibadetimize şahit kılmak yerine oradaki hareketlerimizi imanımıza şahit kılalım." diye konuştu.

"HACCIN RUHUNU ZEDELEYECEK İŞLERDEN KAÇINMAK GEREKİYOR"

Bilgiç, hacı adaylarının tavaf sırasında görüntülü konuşmaması, sosyal medyadan canlı yayın yapmaması gerektiğini belirterek, "Bu doğru değil." dedi. Tavaf sırasında ve ziyaretlerde dua okunmasının daha doğru olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti; "Haccın ruhunu zedeleyecek işlerden kaçınmak gerekiyor. Ravza'yı ve Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürürseniz, bu durum haccın ruhuna zarar verir. Hac ibadetinin sadece hareketlerden ibaret olduğunu zannedip arkasındaki anlamı anlamadığınızda gidip-gelenlerden olursunuz, asıl olan olup-gelmektir."

Diyanet\'ten hacı adaylarına uyarı: Kabe\'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürmeyin
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı: Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürmeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Eyüp Acar: hayatımda ilk defa diyanetin doğru bişey söylediğini gördüm. 17 5 Yanıtla
    Gursel kalen: Duran saatte günde iki defa doğruyu gösteriyor 2 1
  • Husamettin Kaypak: 450.000 tl aliyorsunuz, valla istedigim kadar fotograf cekerim 6 14 Yanıtla
    Gursel kalen: O parayı buradaki fakir fukaraya verirsen inanki daha büyük sevap kazanırsın. 2 5
  • Akay Kayhan: Peki Audi a8 ile dolaşmanın hükmü nedir sayın diyanet başkanı? 2 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı: Kabe'yi fotoğraf çekme, canlı yayın yapma platformuna dönüştürmeyin - Son Dakika
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