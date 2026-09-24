Diyanet logolu evrakla 17 milyonluk dolandırıcılık iddiasında 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyanet logolu evrakla 17 milyonluk dolandırıcılık iddiasında 4 şüpheli gözaltına alındı

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Diyanet logolu evrakla 17 milyonluk dolandırıcılık iddiasında 4 şüpheli gözaltına alındı
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Samsun Çarşamba'da bir kişiye, Diyanet'ten kargo gönderildiği söylenerek 17 milyon liralık senet imzalatıldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Hac için yurt dışındayken ailesine ulaşan icra tebligatı sonrası şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişiyi 17 milyon liralık senet imzalatarak dolandırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Allı Mahallesi'nde Erol Keskin'in yanına yaklaşık 6 ay önce gelen 4 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığından kargo gönderildiğini belirterek kendisine bir evrak imzalattı.

Hac ibadeti için yurt dışında bulunduğu sırada Keskin'in ailesine 17 milyon liralık icra tebligatı ulaşması üzerine oğlu Murat Keskin, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına ve savcılığa başvurdu.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Keskin, gazetecilere, babasının hac ibadeti için hazırlık yaptığı dönemde şüphelilerin kendisini bir süre takip ettiklerini söyledi.

Şüphelilerin babasına, Diyanet İşleri Başkanlığından kendisine kargo gönderildiğini söylediklerini anlatan Keskin, üzerinde kurumun logosunun bulunduğu evraka babasının imza attığını ancak daha sonra herhangi bir kargonun teslim edilmediğini belirtti.

Babasının borcu olduğu iddiasıyla 17 milyon liralık icra takibi başlatılması üzerine olayı savcılığa bildirdiklerini aktaran Keskin, babasının adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili icra işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Keskin, şüphelilerin yakalanmasında emeği geçen jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkÇarşambaGüvenlik3. SayfaGüncelSamsunHacSuçSon Dakika

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