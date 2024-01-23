Diyanet Tekirdağ İzcilik Kulübü Üyeleri İzcilik Kampında Buluştu

Diyanet Tekirdağ İzcilik Kulübü üyesi gençler, İl Müftülüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu koordinatörlüğünde düzenlenen izcilik kampında bir araya geldi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Dini İhtisas Eğitim Merkezinde düzenlenen kampta 53 diyanet izcisi ve izci liderlerine, izciliğin tarihi, izcilik türesi, izcilik selamının anlamı, izcilik düğüm çeşitleri anlatıldı.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök ve Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç de kampı ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

Soykök, burada yaptığı konuşmada, izciliğin kainatın ayetlerini okumak olduğunu belirtti.

Her insanın bir yaratılış olduğunu belirten Soykök, "Her birimizin yetenekleri ve alışkanlıkları da farklı farklıdır. Bir genç olarak kabiliyetlerimizi keşfederken, o kabiliyetler doğrultusunda insanlığa faydalı olabilecek şeyler üretmeliyiz" dedi.

Çanakkale Müftüsü Bilgiç de gençlere vatan, millet, bayrak ve din sevgisinden bahsetti.