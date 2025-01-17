Diyanet'ten 'Hayata Köprü' Projesi - Son Dakika
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Diyanet'ten 'Hayata Köprü' Projesi

Diyanet\'ten \'Hayata Köprü\' Projesi

'Hayata Köprü Sanat Projesi' ile devlet himayesindeki çocuklar sanata kazandırılıyor.

17.01.2025 19:16
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğünce yürütülen "Hayata Köprü Sanat Projesi" kapsamında, kadrosu devlet himayesindeki çocuklardan oluşan "Altın Çağ" adlı tiyatro oyununu izledi.

Erbaş, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen oyun öncesi yaptığı konuşmada, Hayata Köprü Sanat Projesi'nin, çocuk ve gençlerin sanatın eğitici ve iyileştirici gücünden yararlanarak ufuklarını açmaları, dini ve milli değerleri farklı açılardan tanımaları ve benlik algılarının olumlu yönde yeniden yapılanmasına katkıda bulunulması amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Projenin temel hedefinin, koruma ve bakım altındaki 7-18 yaş arasındaki çocukları ve gençleri sanat aracılığıyla milli ve manevi değerlerle buluşturmak olduğunu dile getiren Erbaş, "Proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolüne dayanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız bünyesinde koruma ve bakım altındaki 7-18 yaş çocuk ve gençlere uygulanmak üzere hazırlanmıştır. İstanbul, Ankara illerimiz başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde uygulanacaktır." dedi.

Erbaş, projenin 2021'de İstanbul Gönüllü Koordinatörlüğünce başlatıldığını ve daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi Gönüllü Koordinatörlüğünce uygulanmaya başlandığını belirterek, "Tiyatro, halk oyunları, ritim, koro gibi sahne sanatlarının yanı sıra ebru, tezhip, resim, çini, mozaik ve sıfır atık-sıfır israf gibi projeler, el sanatları eğitimleri yer almaktadır. 2024-2025 yılında İstanbul'da 10 farklı kurumda yaklaşık 200 çocukla bu çalışmalar sürdürülmektedir. Ankara Gönüllü Koordinatörlüğü'müz ise 2 ayrı kurumda çocuklarla çalışmalara başladı. Proje, eğitimli etkinlikler ve sergilerle desteklenmektedir." diye konuştu.

Proje kapsamında 1000'in üzerinde çocukla yapılan atölyelerle, çocuklara sanatı tanıma ve geliştirme fırsatı sunulduğunu söyleyen Erbaş, çeşitli sanat dallarında eğitimler verildiğini, "Altın Çağ" adlı tiyatro oyunuyla çocuklarla birlikte olacaklarını ifade etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının 81 ilde teşkilatlandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"81 ilimizde, pek çok ilçemizde kadın kollarımız çalışmalarına başladı. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü vakıf çalışmalarına kadın eli değdikten sonra o kadar büyük gelişmeler oldu ki. Bu vesileyle Aile Bakanlığı'mız ile çok yakın çalışıyoruz. Birlikte çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize daha nitelikli hizmetleri nasıl götürebiliriz noktasında çeşitli konuları vesile yapıyoruz. Sanat da bir vesiledir. En büyük sanatkar Cenabıhak'tır. Biz de onun en büyük eseriyiz. Gençler, kendinize bakın. Allah'ın en büyük eseri olarak kendinizi görürsünüz. Yerlere bakın, göklere bakın. Rengarenk çiçeklere bakın. Hayvanlara bakın. Akvaryuma gidin, o balıkların güzelliklerini görün ve orada Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırlayın; 'Allah güzeldir, güzeli sever'. Muhteşem bir hadisi şerif. Yüce Rabbimizin büyüklüğünü, sanatkarlığını, kullarına nasıl o güzel isimlerini tezahür ettiğini bir kez daha görmüş olduk. Ben bu vesileyle çocuklarımıza başarılar diliyorum."

Proje kapsamında emeğe geçenlere teşekkür eden Erbaş, konuşmasının ardından tiyatro oyununu izledi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Sanat, Ali Erbaş, istanbul, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten 'Hayata Köprü' Projesi - Son Dakika

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