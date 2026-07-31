Diyanet\'ten Helal Haram Duyarlılığı Uyarısı

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı "Helal Haram Duyarlılığı" başlıklı cuma hutbesinde, helal ve haram duyarlılığının sadece sofradaki lokmayla sınırlı olmadığı vurgulanarak, kadın ve erkek tüm Müslümanlara çağrıda bulunuldu. Hutbede, "Erkek kadın her Müslüman, iffetini korumalı, giyim kuşamına dikkat etmeli, insanın saygınlığını zedeleyen davranışlardan uzak durmalıdır. Müslümana düşen, haya, iffet ve ahlakın bir araya geldiğinde anlamlı olduğunu idrak etmektir" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Helal Haram Duyarlılığı" başlığıyla tüm camilerde okunacak cuma hutbesini yayımladı. Hutbede, helal ve haramların insanı Allah'ın rızasına kavuşturan ilahi ölçüler ve iyi ile kötüyü gösteren kılavuzlar olduğu belirtilerek, helal ile haram sınırlarına işaret edildi.

Hutbede, İslam dini tarafından bildirilen tüm emir ve yasakların insanın haysiyetini, nesillerin emniyetini ve toplumun huzurunu muhafaza etme hikmetleri barındırdığı vurgulandı. Yüce Allah'ın neslin devamını sağlayan evliliği helal kıldığı, toplumu yok eden zinayı ise haram kıldığı ifade edilen hutbede, "Aynı şekilde Allah Teala, toplumda düzen ve adaleti sağlayacak olan ticareti, alın teriyle kazanmayı, emek vermeyi

bizlere helal kılarken, bereketi yok eden faizi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, ticaret malının ayıbını saklamayı, kısaca insanları aldatmayı haram

kılmıştır" denildi.

"MÜSLÜMANA DÜŞEN, HAYA, İFFET VE AHLAKIN BİR ARAYA GELDİĞİNDE ANLAMLI OLDUĞUNU İDRAK ETMEKTİR"

Helal ve haram duyarlılığının sadece sofraya konulan lokmanın temiz olmasıyla sınırlı olmadığı ifade edilen hutbede, erkek ve kadın tüm Müslümanların iffetlerini korumaları, giyim kuşamlarına dikkat etmeleri ve insanın saygınlığını zedeleyen davranışlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi. Hutbede, şu ifadelere yer verildi:

"Mesela, 'Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar' ayetleri, iffet ve haya gibi insanın onurunu yücelten çok önemli bir hususa işaret etmektedir. Dolayısıyla erkek kadın her Müslüman, iffetini korumalı, giyim kuşamına dikkat etmeli, insanın saygınlığını zedeleyen davranışlardan uzak durmalıdır. Müslümana düşen, haya, iffet ve ahlakın bir araya geldiğinde anlamlı olduğunu idrak etmektir. Hem sosyal hayatta hem de dijital mecralarda mahremiyet sınırlarına dikkat etmek, dilini yalandan, gözünü haramdan uzak tutmaktır."

"SULARIMIZIN SORUMSUZCA SARF EDİLMESİ SINIRIN AŞILDIĞINA İŞARETTİR"

Hutbede, israfın, paylaşma duygusunu ortadan kaldıran ve nimeti adilce paylaşmanın önündeki en büyük engel olduğu belirtilerek, "Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaçken ve israf bize yasaklanmış durumdayken, ülkemizde tonlarca ekmeğin çöpe atılması, sularımızın sorumsuzca sarf edilmesi helal haram sınırının aşıldığına bir işarettir" ifadesine yer verildi

"HARAMIN ÖZENDİRİLDİĞİ BİR ZAMANIN ZORLUKLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hutbede, Hz. Muhammed'in "Kişinin malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacağı" sözüyle ikaz ettiği bir çağa şahitlik edildiği bildirilerek, şöyle devam edildi:

"Helalin hor ve hakir görüldüğü, haramın özendirildiği, gayr-ı meşru söz ve davranışların makul sayıldığı bir zamanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Şunu unutmayalım ki, insanların canına, malına, iffet ve şerefine kastetmek, kamu malına el uzatmak, rüşvet, tefecilik, hırsızlık, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötülüklerden uzak durmak, ancak Yüce Rabbimizin, helal haram ölçüleriyle çizdiği, dosdoğru yolunda olmaktan geçmektedir."