Diyarbakır Anneleri 2.356. Günde Evlat Nöbeti Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır Anneleri 2.356. Günde Evlat Nöbeti Tutuyor

Diyarbakır Anneleri 2.356. Günde Evlat Nöbeti Tutuyor
13.02.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK tarafından kaçırılan çocuklarını bekleyen anneler, 7 yıldır HDP binası önünde eylem yapıyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 356'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Sariye Tokay, kar, kış, yaz, sıcak demeden evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

Oğluna kavuşana kadar mücadelesine devam edeceğini belirten Tokay, şunları kaydetti:

"Bu çadırda 7 yıldır yaz, kış, soğuk, sıcak demeden mücadele veriyoruz, evlatlarımızı bekliyoruz. Tek bir evlat dağda kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinden umutlu olduklarını, bu süreçte evlatlarına kavuşmayı dilediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:"

"Çocuklarımız gelmeden buradan ayrılmayacağız. 7 yıldır yağmur, çamur ve sıcak demeden annelerle birlikte çocuklarımızın yolunu gözledik. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Oğlum, gelin güvenlik güçlerine teslim olun."

Kaynak: AA

Diyarbakır Anneleri, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri 2.356. Günde Evlat Nöbeti Tutuyor - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Anneleri 2.356. Günde Evlat Nöbeti Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.