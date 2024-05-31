Diyarbakır Anneleri: Evlatlarımızı Geri İstiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Anneleri: Evlatlarımızı Geri İstiyoruz

Diyarbakır Anneleri: Evlatlarımızı Geri İstiyoruz

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yaparak evlatlarına kavuşmak istiyor. Oturma eylemi 1733. gününde devam ederken anneler, çocuklarının geri dönmesi için çağrıda bulunuyor.

31.05.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1733'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için eyleme devam ettiğini söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Demir, "Çocuklarımız gelene kadar bu eylemi sonlandırmayacağız. Çocuklarımızın dağda ne işi var? Ben oğlumu istiyorum, onu çok özledim. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, dön evine." dedi.

Baba Zeki Öz de 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini ifade etti.

Evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Öz, "Oğlum geri dönsün diye her gün hasta halimle buraya geliyorum. Çocuklarımızı bize geri versinler. Evine dön oğlum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyarbakır Anneleri, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri: Evlatlarımızı Geri İstiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:46:59. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Anneleri: Evlatlarımızı Geri İstiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement