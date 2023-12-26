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Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak başlattıkları oturma eylemini 1577'nci gününde sürdürüyor. Anneler, çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdürerek evlatlarına kavuşma umuduyla eylemlerine devam ediyor.

Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor
26.12.2023 - 14:51,
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Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1577'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Eyleme kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Aksu, "Buradayım ve beklemeye devam edeceğim. Çocuğum için buradayım. Evladımı alacağım." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Sancar, yaz kış, yağmur çamur demeden evlatlarına kavuşma ümidiyle eylem yaptıklarını anlatarak, "Şeyma ne olur dön kızım. Burada hasretle, özlemle seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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