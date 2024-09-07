Diyarbakır Anneleri İçin \'Sesler ve Yüzler\' Gösterimi

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Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

Vali Cevdet Atay, belgeseli çok anlamlı bulduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Burada herkesin bir ev ödevinin ortaya çıktığına dikkati çeken Atay, "Anneler, babalar çocuklarına sahip çıkacak. Devletin ve bizlerin üzerimize düşen görevler vardır. Bunları yapacağız, bunun için buradayız. Gerçekten güzel ve etkileyici bir gösterim oldu, tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir kitaba dönüşmesini de istiyorum"

Filmin yapımcısı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu da şehirleri dolaşarak annelerin hikayelerini tek tek dinlediğini ve yaklaşık 100 annenin röportajına yer verdiklerini söyledi.

Bu çalışmanın daha başlangıç olduğunu belirten Miroğlu, "Bundan sonraki safhalarda elimizde 100 röportaj var. Bu, muazzam bir şey. Bunun 30'dan fazlası Diyarbakır'da. Diğerleri Mardin, Batman, Şırnak'ta yapıldı. Bunun bir kitaba dönüşmesini de istiyorum. Malzeme hazır, sonbaharda 15-20 gün harcayıp onu da sizlerin beğenisine sunacağız." dedi.

Yönetmen Yasemin Çekiç de filmi çok etkilenerek, isteyerek ve gözyaşları içinde çektiklerini dile getirdi.

Büyük emek sarf ederek ortaya güzel bir eser bırakmak istediklerini anlatan Çekiç, "Yaklaşık 3 ay süren bir kurgu dönemi oldu. Amacımız bunu hem anlatabilmek hem de hissettirebilmekti. Umarım bunu başarmışızdır." ifadelerini kullandı.

Belgeselin gösterimine evlat nöbetinde yer alan anne ve babaların yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.