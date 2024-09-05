Diyarbakır Anneleri'nin Dramı 'Sesler ve Yüzler' ile Anlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri'nin Dramı 'Sesler ve Yüzler' ile Anlatıldı

Diyarbakır Anneleri\'nin Dramı \'Sesler ve Yüzler\' ile Anlatıldı

Dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan 'Sesler ve Yüzler' filminin gösterimi Batman'da yapıldı. Gösterimin ardından yapımcı ve yönetmen söyleşi yaptı.

05.09.2024 21:47
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Diyarbakır annelerinin yaşadığı dramı anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Batman'da gerçekleştirildi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Batman Valiliği ev sahipliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gösterimin ardından filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ile yönetmen Yasemin Çekiç söyleşi yaptı.

Miroğlu, bölge halkının yaşamış olduğu acılara kayıtsız kalmamaya çalıştığını, bu anlamda Diyarbakır annelerinin acılarına da kayıtsız kalamadığını, nöbet tuttukları çadıra gittiğini ve yaşananları annelerden dinlediğini söyledi.

Yaşanan acıya karşı bir şey yapmak için kitap yazmaya karar verdiğini anlatan Miroğlu, "Anne ve babalar ile görüşüldü, röportajlar yapıldı. Daha sonra bu görüşmeleri belgeselleştirmeye karar verdik." dedi.

Çekiç ise bölgeyi gezerek konuya ilişkin birçok kitap okuduğunu aktararak, "Belgeseli hala izlerken etkileniyorum. Çünkü içten bir belgesel yapmaya çalıştım. Belgeselde fazla efekt kullanmamaya çalıştım, bazı sözleri de kesmedim. Herkesin olduğu gibi yaşadıklarını anlatmasına izin vermeye çalıştım." diye konuştu.

Belgeselin gösterimine Batman Valisi Ekrem Canalp ve eşi, vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri'nin Dramı 'Sesler ve Yüzler' ile Anlatıldı - Son Dakika

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