Diyarbakır Bağlar'da tapu vaadiyle dolandırıcılık iddiasında 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde mera arazilerinde tapu vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Sakallı Mahallesi ve çevresinde devlete ait mera arazilerini ileride tapu verileceği vaadiyle vatandaşlara para karşılığında paylaştırıp haksız menfaat temin ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında mağdur edilen kişilerin ifadeleri alındı, şüphelilerin banka hesap hareketleri, para transferleri, arazi krokileri ve ilgili kurum kayıtları incelendi.

Mera arazilerini krokiler üzerinde bölümlere ayırıp vatandaşlara para karşılığında tahsis edilmiş gibi gösterdikleri iddia edilen şüpheliler Sakallı Mahallesi muhtarı A.D. ile A.K. ve İ.Ç. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.