Diyarbakır Barosu'ndan Adalet Vurgusu - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu'ndan Adalet Vurgusu

Diyarbakır Barosu\'ndan Adalet Vurgusu

Nahit Eren, Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için mücadele ettiklerini belirtti.

18.09.2024 16:13
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DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN: ADALETİN TESİSİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın mezarlık ziyaretinin ardından, Diyarbakır Barosu'na geldi. Hatimoğulları, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile görüştü. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Nahit Eren, Narin'in katilleri bulunmadığı sürece her şeyin bir iddia olarak ortada kalacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu cinayetle ilgili çok şey konuşuldu. Cinayet bu kadar uzun süre aydınlatılmadığı zaman konuşulan her şeye karşı verilecek cevap kalmıyor. Dosyada faili, failin öldürme saiki ya da Narin'in o gün ne şekilde öldürüldüğü tespit edilmediği sürece konuşulan her şey bir iddia olarak ortada durur. Bizim bu tür değerlendirmelerden ziyade, tabii herkesin değerlendirme yapma konusunda ya da mevcut durumda elde ettiği sonuçlara göre bir politika ya da toplumsal anlamda değerlendirme yapması konusunda bir itirazımız yok. Ama biz daha çok öldüren ve öldüren saiklerini ortaya çıkarmadığınız sürece her şüphe her yorum bu dava dosyasında yapılmaya devam edecek. Bu anlamda bir an önce faili ve öldürme sebebini tespit etmememiz gerekiyor. Ben bir de bir konuyu düzelteyim. Bu konuda çok sık yaygın bir şekilde işlenmeye başlandı. Diyarbakır Barosu soruşturma dosyasına ilk günden itibaren soruşturmayı sürdüren başsavcı ve başsavcı vekili ile soruşturmanın seyri bakımında doğrudan iletişim halindeydik. Narin için adaletin tesis edilmesi için mücadele ediyoruz."

'BARAN'IN VEKALETİ BİZLER İÇİN ÖNEMLİDİR'

Soruşturmada şüpheli olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın, baroya vekalet verdiğini belirten Eren, "Aileden şu anda şüpheli olmayan tek kişi ağabeyinin kendisinin bize başvurusuyla, fail kim olursa olsun ister bir yakını, ister annesi, ister ağabeyi ya da Narin'in sosyal çevresinden biri olsun cezalandırılması konusunda yazılı başvuru yaptı. Başvurusu da bizde. Tabi ki bütün köy ve aile bireyleriyle ilgili kamuoyundaki şüphe ve bu konudaki kaygılar bizlerin de dikkat ettiği hususlardır. Soruşturmanın gizliliği ama aynı zamanda soruşturma dosyasına aktif bir pozisyon açısında şu anda Baran'ın vekaleti bizler için önemlidir. 19 günlük bir süre zarfı içerisinde Baran'ın neyi bildiğini, bilmediği konusunda bizlerin kessin bir kanaate vararak aldığı bir vekaletname değil. Bizden hukuki destek isteyen ve dosyada şüpheli sıfatı kazanmayan ilk günden itibaren ve aynı zamanda soruşturma makamlarının adli tıpta Narin'in naaşını teslim ettiği ağabeyi, ileriki aşamalarda müşteki sıfatına sahip olabileceği ve aileden olması nedeniyle vekalet aldığımızı kamuoyuna duyurmuş olalım" dedi

Kaynak: DHA

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