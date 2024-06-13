Diyarbakır Belediye Eş Başkanı'nın pasaportuna el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Belediye Eş Başkanı'nın pasaportuna el konuldu

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Eş Başkanı Gülşen Sincar, yurt dışına gitmek istediği sırada İstanbul Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu. Pasaportunun iptal edildiği ve yurt dışına çıkmasına engel teşkil eden bir şerh kaydının bulunduğu belirtildi.

13.06.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Eş Başkanı Gülşen Sincar, yurt dışına gitmek istediği sırada İstanbul Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu.

DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Gülşen Sincar, İsviçre'de yaşayan ailesini ziyaret etmek için gittiği İstanbul Havalimanı'nda yapılan uçuş işlemleri sırasında pasaportuna el konuldu. Pasaportuna el konulmasına ilişkin Sincar'a yapılan tebligatta, "Bahse konu pasaportun 2 Haziran 2024 tarihinde Ankara- NVİ tarafından İptal/İdari karar kaydı ve pasaport bilgileri açıklama kısmında yurt dışına engel teşkil eden şerh kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Havalimanı, Gülşen Sincar, Diyarbakır, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Belediye Eş Başkanı'nın pasaportuna el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Belediye Eş Başkanı'nın pasaportuna el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement