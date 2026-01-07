Diyarbakır'da Kış Koşullarından Etkilenen Hanelere Gıda Desteği

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun kış koşullarından etkilenen ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu.

Diyarbakır'da etkisini artıran yoğun kış koşulları ve kar yağışı, yurttaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kış koşullarından etkilenen hanelere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ihtiyaç yoğunluğunun bulunduğu Aziziye ve Gürdoğan mahallelerinde gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Bunun yanında çocuklar için de hanelere süt verildi. Çalışmayla, temel gıdaya erişimde güçlük yaşayan hanelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı.

Dağıtım çalışmalarına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yerinde Çözüm ekipleri de katıldı. Ekipler, yurttaşların yaşadığı sorunları yerinde tespit ederek talep ve şikayetleri not aldı ve ilgili birimlere iletti.

Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış koşulları boyunca kent genelinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürecek.